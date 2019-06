Naar aanleiding van de 24 Uren van Le Mans die morgen namidag (zaterdag) start, heeft Alpine een krachtiger versie van de verfijnde A110 voorgesteld. De ranke Franse sportwagen krijgt het suffix "S" en kan rekenen op een krachtiger turbomotor.

Deze A110 S wordt de topversie binnen het Alpine-gamma dat tot nu toe bestaat uit de A 110 Pure en de A110 Légende. De S-versie blijft trouw aan het basisrecept van een achterwielaangedreven coupé met middenmotor. Het gewicht blijft beperkt tot 1.114 g zodat hij niet alleen vlot stuurt, maar ook comfortabel blijft om mee te rijden. Je herkent deze versie aan het matte koetswerk in Grijs Tonnere en de oranje elementen op de achterstijlen. Optioneel kunnen A110S-klanten ook kiezen voor een setje gesmede lichtmetalen Fuchs-velgen (19 duim) en een dak van carbon. Alpine voorziet wel standaard een telemetriesysteem voor liefhebbers die af en toe een trackday bijwonen. De Franse sportwagenfabrikant zorgde eveneens voor een strakkere afstelling van de demping en verlaagde het zwaartepunt. Zo kwamen er nieuwe schroefveren, aangepaste dempers en een dikkere antirolstang. De viercilinder turbomotor met een longinhoud van 1,8 liter blijft behouden en het vermogen werd opgetrokken van 252 (voor de standaardversie) tot 292 pk door de turbodruk met 0,4 bar op te voeren. Het motorkoppel bedraagt 320 Nm en is beschikbaar tussen 2.000 en 6.400 opm. Ook de S-versie blijft trouw aan de gerobotiseerde zeventrapsversnellingsbak. Een manuele versie is niet beschikbaar. (Belga)