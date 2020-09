Na zijn intrede in de F1, maakt Alpine in 2021 ook zijn comeback op het hoogste niveau van de uithoudingsraces door volgend seizoen een LMP1 prototype in te zetten.

Het Franse Signatech Alpine-team, dat sinds 2013 in de endurance actief is, twee Europese titels, twee wereldtitels en drie LMP2-overwinningen in de 24 Uren van Le Mans behaalde, zal de vlag van het nieuwe Alpine Endurance Team voeren.

Alpine keerde terug naar de competitie om de ontwikkeling en lancering van de Alpine A110 te ondersteunen. Deze langverwachte terugkeer naar de top van de endurance sluit aan bij de geschiedenis en het DNA van het merk, dat tussen 1963 en 1978 al elf keer deelnam aan de 24 Uren van Le Mans. Het merk won er alle prijzen: de "Energie-efficiëntie-index" in 1964, 1966 en 1968, de "Prestatie-index" in 1968 en 1969, zeven klassezeges, en bovenal in 1978 de overwinning in het algemene klassement met de Alpine A442B-prototypewagen bestuurd door Jean-Pierre Jaussaud en Didier Pironi.

Met dit benijdenswaardige palmares gaat Alpine nu een nieuwe uitdaging aan door een LMP1-prototype in te zetten in de hoogste categorie van het Wereldkampioenschap FIA WEC en de 24 Uren van Le Mans 2021. De komende maanden zal het Alpine Endurance Team zijn LMP1-prototype, zijn kleuren en zijn team onthullen, alvorens aan zijn testprogramma te beginnen.(Belga)

