Alpina is een Duitse tuner die zich uitsluitend bezighoudt met BMW-producten. Maar Alpina is ook een constructeur. Een Alpina krijgt namelijk zijn eigen merknaam en nergens zie je een BMW-embleem.

De B8 is Alpina's jongste oefening en die moet een alternatief bieden voor de ultieme versie van de BMW 8-reeks, de M8. Die is natuurlijk gebouwd door BMW's Motorsport-divisie maar hun Gran Coupé is net iets te zwaar om als een rasechte sportwagen aan te voelen.

De B8 van Alpina bouwt verder op de 850i maar de V8-motor krijgt 612 pk zodat hij een topsnelheid van ruim boven de 300 km/u realiseert. Daarmee doet hij het net iets beter dan BMW's eigen M8 (600 pk).

Het grotere verschil zit in de subtiele Alpina-aanpak. De B8 ondergaat niet alleen motorische aanpassingen, het onderstel is ook afgesteld op de nieuwe setup en comfort annex souplesse zijn in het lastenboek opgenomen. Verder blijkt het interieur bijzonder verfijnd afgewerkt en de verwende klant kan kiezen tussen tal van personalisaties.

De B8 is Alpina's jongste oefening en die moet een alternatief bieden voor de ultieme versie van de BMW 8-reeks, de M8. Die is natuurlijk gebouwd door BMW's Motorsport-divisie maar hun Gran Coupé is net iets te zwaar om als een rasechte sportwagen aan te voelen. De B8 van Alpina bouwt verder op de 850i maar de V8-motor krijgt 612 pk zodat hij een topsnelheid van ruim boven de 300 km/u realiseert. Daarmee doet hij het net iets beter dan BMW's eigen M8 (600 pk).Het grotere verschil zit in de subtiele Alpina-aanpak. De B8 ondergaat niet alleen motorische aanpassingen, het onderstel is ook afgesteld op de nieuwe setup en comfort annex souplesse zijn in het lastenboek opgenomen. Verder blijkt het interieur bijzonder verfijnd afgewerkt en de verwende klant kan kiezen tussen tal van personalisaties.