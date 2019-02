Alpina B7 volgt facelift van BMW 7

De update van de BMW 7 Reeks deed heel wat wenkbrauwen fronsen, vooral omwille van de enorme grille in de neus. Als naar goede gewoonte leidt tuner Alpina er zijn versie van af, met enkele bescheiden uiterlijke aanpassingen en vooral een specifieke aandrijving.

Onder de motorkap van de lange versie van de Beierse limousine schuilt de 4,4 liter V8-biturbo die in deze nieuwe Alpina B7 608 pk en 800 Nm produceert. Dat maximumkoppel is voorhanden vanaf 2.000 toeren per minuut zodat de motor een geweldige souplesse verzekert. De achtpitter is gekoppeld aan de Switch-Tronic ZF-automaat en de xDrive-vierwielaandrijving van BMW, zodat die immense power steeds vlot op het asfalt komt.

Dat blijkt ook uit de prestaties met een spurt van 0 naar 100 km/u in slechts 3,6 seconden (een winst van 0,1 sec.) en een topsnelheid van 330 km/u! De Alpina B7 heeft ook recht op een actieve achteras, Michelin Pilot Super Sport-banden en een aangepaste reminstallatie met uit de kluiten gewassen remschijven. Wat moet deze pretmachine kosten? De Belgische prijzen zijn nog niet bekend, maar in Duitsland schaf je de B7 aan voor een goede 155.000 euro.(Belga)