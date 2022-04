Huistuner Alpina nam de BMW 4 Reeks Gran Coupé onder handen en dat leidde tot een M-waardig alternatief in de vorm van de 495 pk sterke B4 Gran Coupé die zelfs piekt boven de 300 km/u.

Het hele aanbod van de 3 en 4 Reeks van BMW krijgt een supersportieve M-versie, behalve de 4 Gran Coupé. Daaraan werd nu een mouw gepast door Alpina, de jarenlange huistuner van BMW die intussen integraal deel uitmaakt van het Duitse autoconcern.

Alpina heeft vele generaties BMW's onder handen genomen en slaagde er altijd in een unieke cocktail te brouwen die topprestaties weet te koppelen aan comfort en verfijning. Dit keer werd de BMW M440i xDrive als basis genomen en is het vermogen en koppel van diens 3 liter biturbo zescilinder opgevoerd tot 495 pk en 730 Nm. Daarmee komt de Alpina B4 Gran Coupé zowaar in het vaarwater van de BMW M4 Competition die goed is voor 510 pk en 650 Nm.

De 4 Gran Coupé heeft zijn M-alternatief. © GF

Spurtbommetje

En dan komt de verrassing. Die BMW M4 Competition spurt van 0 naar 100 km/u in 3,9 seconden en klokt een top van 290 km/u. Maar de B4 Gran Coupé toont zich net iets vinniger met 3,7 seconden, terwijl hij piekt op 301 km/u. Die flukse spurtcapaciteiten heeft de Alpina B4 Gran Coupé vooral te danken aan zijn aangepaste ZF achttrapsautomaat.

Maar uiteraard kreeg de vijfdeurscoupé nog meer cruciale aanpassingen zoals een verlaagde sportophanging en een upgrade van het remsysteem dat optioneel gebruik kan maken van koolkstofkeramische schijven. Tegelijk werd het voertuig opgesmukt met leuke en functionele items als de typische lichte 20" spaakvelgen, een spoilerlip vooraan, een interieurbekleding in hoogwaardig leder, indien gewenst de bekende Alpina-striping en uiteraard het genummerd plaatje naast de schakelkoop.

De B4 Gran Coupé is een zeer snelle sprinter. © GF

Deze fraaie, exclusieve en vooral razendsnelle Alpina B4 Gran Coupé kost 91.800 euro en wordt deze zomer bij de eerste klanten geleverd.

Het interieur met de Alpina-logo's en natuurlijk het genummerd plaatje. © GF

Het hele aanbod van de 3 en 4 Reeks van BMW krijgt een supersportieve M-versie, behalve de 4 Gran Coupé. Daaraan werd nu een mouw gepast door Alpina, de jarenlange huistuner van BMW die intussen integraal deel uitmaakt van het Duitse autoconcern.Alpina heeft vele generaties BMW's onder handen genomen en slaagde er altijd in een unieke cocktail te brouwen die topprestaties weet te koppelen aan comfort en verfijning. Dit keer werd de BMW M440i xDrive als basis genomen en is het vermogen en koppel van diens 3 liter biturbo zescilinder opgevoerd tot 495 pk en 730 Nm. Daarmee komt de Alpina B4 Gran Coupé zowaar in het vaarwater van de BMW M4 Competition die goed is voor 510 pk en 650 Nm.En dan komt de verrassing. Die BMW M4 Competition spurt van 0 naar 100 km/u in 3,9 seconden en klokt een top van 290 km/u. Maar de B4 Gran Coupé toont zich net iets vinniger met 3,7 seconden, terwijl hij piekt op 301 km/u. Die flukse spurtcapaciteiten heeft de Alpina B4 Gran Coupé vooral te danken aan zijn aangepaste ZF achttrapsautomaat.Maar uiteraard kreeg de vijfdeurscoupé nog meer cruciale aanpassingen zoals een verlaagde sportophanging en een upgrade van het remsysteem dat optioneel gebruik kan maken van koolkstofkeramische schijven. Tegelijk werd het voertuig opgesmukt met leuke en functionele items als de typische lichte 20" spaakvelgen, een spoilerlip vooraan, een interieurbekleding in hoogwaardig leder, indien gewenst de bekende Alpina-striping en uiteraard het genummerd plaatje naast de schakelkoop.Deze fraaie, exclusieve en vooral razendsnelle Alpina B4 Gran Coupé kost 91.800 euro en wordt deze zomer bij de eerste klanten geleverd.