Alpha Motor Corporation wil meesurfen op de golf van elektrische voertuigen die stilaan aan populariteit winnen. De constructeur wil zijn originele en aantrekkelijke creaties commercialiseren met inbegrip van zijn nieuwe Ace, een tweezits coupé.

Alpha Motor Corporation lanceert een Californische auto met elektroaandrijving. De Ace is een compacte coupé met een sportief design die 4,18 m lang en 1,45 m hoog is. Het interieur biedt twee zitplaatsen en daarachter een ruimte voor bagage. De elektromotor zit voorin maar drijft de achteras aan. De Ace zou in 6,5 seconden van 0 naar 100 km/u accelereren en zou een autonomie van ruim 300 km voor hij aan de stekker moet. Het bedrijf heeft nog niet alle technische specificaties zoals het motorvermogen of de oplaadtijd onthuld. Binnenin oogt hij sober maar geslaagd en het overzichtelijke dashboard biedt ook hedendaags infotainment. Liefhebbers kunnen het voertuig nu al reserveren en in de VS zal het tussen de 32.000 en 39.000 dollar kosten, al naargelang de afwerking en de gekozen accessoires. Alpha Motor bouwt nu al een ander model dat voor de Ace werd onthuld. Dat is de Icon, een compacte bestelwagen en er wordt aan nog meer modellen gewerkt. De technische basis zal voor alle modellen dezelfde zijn, enkel het koetswerk zal verschillen. (Belga)

