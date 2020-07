Het Renault F1 Team bevestigt de komst van Fernando Alonso aan de zijde van Esteban Ocon, als vaste piloot vanaf seizoen 2021. De 38-jarige Spanjaard won in 2005 en 2006 al twee wereldtitels met de Franse renstal.

Met 314 Grote Prijzen, 32 zeges en 97 podiums op zijn F1-palmares keert Fernando Alonso terug naar het Renault F1 Team voor de volgende seizoenen. Alonso en Renault hebben in 2005 en 2006 samen twee wereldtitels gewonnen en hebben zowel historisch als op emotioneel vlak een sterke band ontwikkeld. Deze beslissing is dan ook tegelijk gedurfd en betekenisvol voor de toekomst, maar de Spanjaard en het Franse team rekenen op elkaar om weer met het succes in de Formule aan te knopen. "Renault is mijn familie, dat zijn mijn beste herinneringen aan de Formule 1 met mijn twee wereldtitels, maar ik kijk vooruit", verklaart Alonso. "Ik ben enorm trots, maar ook emotioneel betekent het voor mij veel om terug deel uit te maken van dit team. Het gaf me in het begin van mijn carrière mijn kans, en ook vandaag geeft het me de kans om terug te keren naar het hoogste niveau. Mijn overtuigingen en ambities sluiten aan bij het project van de renstal. Hun vooruitgang van deze winter versterkt de doelstellingen van het seizoen 2022 en ik zal mijn ervaring in het racen delen met iedereen, ingenieurs, mecaniciens en teamgenoten. Het team wil, net zoals ik, weer op het podium staan en beschikt ook over de middelen om hierin te slagen."

(Belga)

