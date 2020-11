De Golf Alltrack werd al enkele weken geleden aangekondigd en deze versie van de Golf VIII krijgt een bijzonder krachtige dieselmotor in het vooronder.

De Golf Alltrack is een crossover tussen een Golf Variant en een SUV en je zou het ook kunnen zien als een erg veelzijdige break met offroad elementen omwille van de vierwielaandrijving. Ook van de vorige generatie (Golf VII) bestond een vergelijkbaar model en in de line-up van de Golf 8 mag deze niet ontbreken.

Deze versie mikt vooral op liefhebbers van veelzijdige en auto's die ongeacht de weersomstandigheden erg veilig blijven, maar toch geen echte SUV zijn. Het is een ideaal compromis voor bewoners van bergachtige en/of vaak besneeuwde gebieden. De koffer van zo'n break blijkt is eveneens praktischer (langer) dan die van een SUV met een vergelijkbare proporties (Tiguan). VW voorziet deze Alltrack Golf van de top turbodieselmotor (TDI) uit het gamma. Het is meteen de krachtigste zelfontbrander die ooit (standaard) onder de motorkap van een Golf werd gemonteerd. De tweeliter levert 200 pk en 400 Nm, waardoor de Alltrack ook tot een onvermoeibare en zuinige snelwegvreter maakt. Volkswagen belooft een gemiddeld verbruik van minder dan 5 l/100 km (NEDC) en een actieradius van ruim 1000 km. De off-road uitrusting omvat specifieke bumpers, wielkastverbreders, laterale koetswerkbeschermers, een carterbescherming en een grotere bodemvrijheid. Met die vrij opvallende aanpassingen maakt hij het verschil ten opzichte van de standaard Golf Variant.

In Duitsland is deze Alltrack - die standaard recht heeft op een navigatiesysteem - te koop vanaf 40.000 euro.(Belga)

