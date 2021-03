De voorbije week hebben er enkele opvallande verschuivingen plaatsgevonden in de Renault-Nissan alliantie.

Om te beginnen is er opmerkelijk nieuws van het Mitsubishi-front. Mitsubishi is immers ook lid van de alliantie, maar de constructeur gaf eind vorig jaar te kennen zich terug te trekken van de Europese markt. De strenge emissienormen die Europa hanteert, lagen mee aan de basis van deze beslissing.

Nu is bekend gemaakt dat de Japanse constructeur op zijn stappen terugkeert en toch actief zou blijven op de Europese markt. Eén en ander zou geen gevolgen hebben voor het verdwijnen van de bekende Mitsubishi-modellen zoals de Outlander, de ASX of de Space Star. Mitsubishi zou twee populaire Renault-modellen willen klonen voor Europa. Over welke modellen het precies gaat, is nog niet beslist, maar wellicht gaat het om de Clio en de Captur (SUV-model op basis van de Clio).

Nog meer nieuws van de Renault-Nissan alliantie komt uit Duitse hoek, want Mercedes (Daimler) heeft zijn aandelen in de groep verkocht. Mercedes werkt voor verschillende projecten samen met Renault. De meest compacte Mercedes bestelwagen (de Citan) is immers een verklede Kangoo en deze samenwerking wordt verdergezet met de nieuwe generatie Kangoo die op komst is.

Een tweede belangrijke samenwerking is iets minder opvallend, maar des te groter, want heel wat compacte Mercedes-modellen hebben een Renault-diesel in het vooronder (1.5 en 1.6 liter) en ook de compacte 1.3 benzinemotor is samen ontwikkeld. De nieuwe C-Klasse die nog dit jaar in de toonzaal moet staan, krijgt volgens Stüttgart enkel "huiseigen" motoren onder de kap.

