Alliance Ventures investeert in PowerShare

PowerShare biedt een online platform om bestuurders van elektrische voertuigen toegang te geven tot laadstations en stroomleveranciers om het laadproces van de batterij te optimaliseren. De applicatie biedt een analytisch hulpmiddel in de cloud waarmee leveranciers de laadbehoeften van voertuigen, de stroomcapaciteit van het net en de stroomdistributie naar de beschikbare oplaadpunten kunnen volgen.

PowerShare is de nieuwste telg van de Alliance Ventures portefeuille. Deze investering maakt deel uit van de strategie om startende ondernemingen te ondersteunen die een voortrekkersrol spelen op vlak van technologie voor de nieuwe generatie auto's. Nog voor deze investering in PowerShare had Alliance Ventures al tien vergelijkbare investeringen gedaan, onder meer in startups in het domein van de mobiliteit van de toekomst in Noord-Amerika, Europa en China.(Belga)