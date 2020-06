Ook in de autowereld pikt men stilaan de draad weer op. Zo zijn in juni alle Mercedes-Benz autofabrieken wereldwijd op gecoördineerde wijze heropgestart.

Na een productie-onderbreking vanwege de COVID-19 pandemie hebben de Mercedes-Benz autofabrieken intussen de productie stapsgewijs hervat. In de maand juni zijn alle fabrieken van de constructeur wereldwijd herstart. Op 20 april hebben de motoren- en componentenfabrieken in Duitsland de productie geleidelijk hervat, gevolgd door de Mercedes-Benz assemblagefabrieken. Parallel hieraan hebben ook de internationale Mercedes-Benz productiefaciliteiten de productie stap voor stap hervat. De gezondheid en veiligheid van alle betrokkenen heeft bij Mercedes-Benz de grootste prioriteit. De hervatting van de productie heeft een flexibele aanloop, om te kunnen reageren op de actuele ontwikkelingen en de specifieke richtlijnen per land. Door de productie op gecontroleerde wijze te hervatten, zet Mercedes-Benz zijn product- en elektrisch offensief voort en bedient het bovendien zijn grootste afzetmarkt China, waar het bedrijf een significante toename in de vraag ziet. De situatie binnen het bedrijf blijft gevarieerd. Op sommige afdelingen blijven verkorte werktijden van kracht. In Duitsland heeft dit effect op de personenauto-, bestelwagen- en truckdivisies van de Groep. Noodzakelijke fundamentele functies, evenals toekomstplanning en strategische projecten waren uitgesloten van verkorte werktijden, zodat de werkzaamheden direct na de crisis snel hervat kunnen worden. Noodmaatregelen die voor elk specifiek land van kracht zijn worden uiteraard nageleefd: het bedrijf respecteert de richtlijnen van internationale, nationale en locale autoriteiten. Het management monitort de situatie voortdurend en neemt maatregelen als dit noodzakelijk is. Ook andere automerken brengen de productielijnen geleidelijk aan weer op gang. (Belga)

