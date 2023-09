Alfa Romeo viert 100e verjaardag van Quadrifoglio

Alfa Romeo zet het jubileum van zijn sportieve label Quadrifoglio in de bloemetjes met speciale edities van de Giulia en de Stelvio.

Hoewel ook Alfa Romeo volop de elektrificatie inzet, heeft het Italiaanse merk toch nog oog voor zijn sportieve verleden. Zo wordt de 100e verjaardag van Quadrifoglio gevierd met een speciale reeks van de sportiefste Giulia en Stelvio die de harten van de liefhebbers zeker sneller zal laten slaan. Dat verhaal begon in 1923 met de RL die getooid was met een groen klavertjevier als geluksbrenger, dat sindsdien veel furore maakte op en naast de circuits.

Nog steeds trouwens, want momenteel staan de Quadrifoglio-varianten van de Giulia en de Stelvio in de catalogus. Die worden aangedreven door de 2,9 liter V6 biturbo die intussen goed is voor 520 pk en 600 Nm koppel. Daarmee gaan zowel de berline als de SUV er als een speer van door met sprint van 0 naar 100 km/u in minder dan 4 seconden, terwijl de Giulia een eind boven de 300 km/u piekt.

Cuore sportivo

Die Quadrifoglio’s werden onlangs nog eens met een extra pikant sportief sausje overgoten in de vorm van de 100eAnniversario Limited Edition. Die beperkte reeks van telkens 100 exemplaren van de Giulia en de Stelvio krijgt een specifieke uitdossing, met onder andere het specifieke Quadrofoglio-logo, een Akrapovich-uitlaatsysteem en gouden Brembo-remklauwen, en een iets sportievere setup, waardoor ze echt wel een meerwaarde kan betekenen voor de ware liefhebbers.

We mochten op pad met de Giulia Quadrofoglio 100e Anniversario en dat was uiteraard volop genieten: Cuore sportivo op zijn best! Flitsende acceleraties, dolle driftnummertjes en het betere bochtenwerk tot de limiet van het gripniveau op een circuit, het is allemaal van een ander niveau met de Giulia Quadrofoglio die rijsensaties van topniveau biedt. Maar jammer genoeg is dit een van de laatste, zo niet de allerlaatste echte Alfa Romeo met een verbrandingsmotor die een geweldig authentiek rijplezier verzekert.