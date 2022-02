Met de Tonale waagt Alfa Romeo zich in het premium C-segment van crossovers. Dit model krijgt een plug-in hybride aandrijving en moet het Italiaanse merk weer op de kaart zetten.

Alfa Romeo was de laatste jaren aan het zieltogen. Momenteel bestaat het gamma nog enkel uit de Giulia berline en de Stelvio crossover. De Giulietta verdween vorig jaar geruisloos uit het aanbod en dan was het afwachten op een nieuw model in het zo belangrijke C-segment. Stellantis, de groep waartoe Alfa Romeo intussen behoort, besliste dat het een crossover zou worden. Een logische keuze om er zeker van te zijn meteen goed te scoren.

Nu heeft de ontwikkeling en de lancering van de nieuwe Tonale heel wat voeten in de aarde gehad aangezien de komst van dit nieuwe model ruim een jaar vertraging opliep. Maar nu is het eindelijk zover en staat de compacte crossover van Alfa Romeo klaar om de showrooms binnen te rijden.

Het design is aantrekkelijk en modern en doet een beetje denken aan zijn voornaamste concurrenten: de BMW X1 en de Volvo XC40. Maar tegelijk is de Alfa-stempel duidelijk te herkennen met de typische Scudetto-grille, de afgeronde zijruitjes achteraan en de lichtblokken voor- en achteraan met een originele lichtsignatuur met drie verbonden elementen.

De Tonale onderscheidt zich door typische Alfa-accenten. © GF

Plug-in hybride én diesel

Met een lengte van 4,53 meter, voldoende zitruimte achterin en een kofferinhoud van 500 tot 1.500 liter is de nieuwe Alfa Romeo Tonale een van de grotere auto's in zijn klasse. Voor de aandrijving is er keuze uit verschillende geëlektrificeerde benzinemotoren en ook nog een diesel, wat stilaan uniek wordt op de markt. Het aanbod begint bij de 1.5 milde hybride met 130 of 160 pk, met daar bovenop een vierwielaangedreven 1.3 plug-in hybride van 275 pk die zo'n 60 km zuiver elektrisch kan rijden. De diesel wordt wellicht de bekende 1,6 liter van 130 pk die de Fiats ook aandrijft. Van een 100% elektrische versie of een sportieve Quadrifoglio Verde variant is nog geen sprake.

Verder pakt de crossover uit met een infotainmentsysteem en rijhulpststemen van de recente generatie en tal van nieuwe uitrustingselementen. De Tonale wordt nog dit voorjaar in de Belgische showrooms van Alfa Romeo verwacht.

De vertrouwde Alfa-sfeer met een nieuw infotainmentsysteem. © GF

