Er wordt al enkele jaren uitgekeken naar de nieuwe compacte SUV van Alfa Romeo, waarvan de onthulling verschillende keren is uitgesteld. Nu trekt het Italiaanse merk het doek van zijn nieuwste creatie.

Alfa Romeo is een sportwagenmerk bij uitstek met een lange traditie van snelle en dynamische berlines en coupés. Maar tijden veranderen en dus moesten er ook hier SUV's en crossovers in het gamma komen. De Stelvio was al een succes in het topsegment, maar uiteraard hoorde er ook nog een bescheidener model bij. Nu heeft dat heel wat voeten in de aarde gehad, want eigenlijk hoorde die compacte crossover al lang in de showrooms te staan. Maar technische problemen en gehakketak over het finale concept hebben de hele ontwikkeling met enkele jaren gerokken.

De conceptversie van de Alfa Romeo Tonale. © GF

Met plug-in hybride

Nu is het eindelijk zover: op 8 februari wordt de Alfa Romeo Tonale onthuld. Deze compacte SUV moet het Stellantis-merk weer op de kaart zetten en betekent het begin van een nieuwe periode met nog andere modellen die geschikt zijn om aan de nieuwe gewijzigde marktvraag te voldoen.

Afgaande op de beelden van de conceptauto krijgt de Tonale een typische Alfa-look met stoere en geraffineerde trekken die hem duidelijk onderscheiden van de concurrentie en het nodige karakter bezorgen. Voor de technologie zou een beroep gedaan worden op een platform van het zustermerk Jeep zodat meteen geëlektrificeerde aandrijvingen mogelijk zijn, waaronder ook een plug-in hybride als aanloop naar een volledig elektrische variant op termijn. Meer details volgen op 8 februari bij de onthulling van de nieuwe Alfa Romeo Tonale.

Alfa Romeo is een sportwagenmerk bij uitstek met een lange traditie van snelle en dynamische berlines en coupés. Maar tijden veranderen en dus moesten er ook hier SUV's en crossovers in het gamma komen. De Stelvio was al een succes in het topsegment, maar uiteraard hoorde er ook nog een bescheidener model bij. Nu heeft dat heel wat voeten in de aarde gehad, want eigenlijk hoorde die compacte crossover al lang in de showrooms te staan. Maar technische problemen en gehakketak over het finale concept hebben de hele ontwikkeling met enkele jaren gerokken.Nu is het eindelijk zover: op 8 februari wordt de Alfa Romeo Tonale onthuld. Deze compacte SUV moet het Stellantis-merk weer op de kaart zetten en betekent het begin van een nieuwe periode met nog andere modellen die geschikt zijn om aan de nieuwe gewijzigde marktvraag te voldoen.Afgaande op de beelden van de conceptauto krijgt de Tonale een typische Alfa-look met stoere en geraffineerde trekken die hem duidelijk onderscheiden van de concurrentie en het nodige karakter bezorgen. Voor de technologie zou een beroep gedaan worden op een platform van het zustermerk Jeep zodat meteen geëlektrificeerde aandrijvingen mogelijk zijn, waaronder ook een plug-in hybride als aanloop naar een volledig elektrische variant op termijn. Meer details volgen op 8 februari bij de onthulling van de nieuwe Alfa Romeo Tonale.