De Chinese automerken maken een sterke opmars en dus lag het in de lijn der verwachtingen dat er ook een Chinese piloot de top van de autosport zou bereiken. In 2022 zal Guanyu Zhou een Alfa Romeo F1 besturen.

De Chinese auto-industrie wordt belangrijker en is ook nadrukkelijker op de buitenlandse markten aanwezig. In de autosport vinden we de Chinese merken nog maar sporadisch terug al zal dat een kwestie van tijd zijn vooraleer ze de gevestigde waarden uit Europa en de Verenigde Staten het vuur aan de schenen leggen. Wat de rijders in de autosport betreft, is China is stilaan klaar voor de grote doorbraak want in de verschillende series en promotieklassen lieten de Chinese piloten al mooie resultaten optekenen.

De Alfa Romeo F1. © GF

De vaandeldrager van de lichting jonge Chinese piloten is de 22-jarige Guanyu Zhou die momenteel tweede staat in tussenstand van de Formule 2, de wachtkamer van de Formule 1. De jongeman uit Shanghai krijgt nu zijn kans op het hoogste niveau bij het Alfa Romeo F1-team. Daar vervangt hij in 2022 de Italiaan Antonio Giovinazzi en wordt hij de ploegmaat van Valtteri Bottas, die overkomt van Mercedes.

Guanyu Zhou kan al terugblikken op enige ervaring in een F1-bolide want hij was testrijder bij Alpine/Renault. In december maakt hij zijn debuut in de Alfa Romeo F1 tijdens de rookietest in Abu Dhabi.

