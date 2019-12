De Alfa Romeo Giulia heeft een mooi raceverleden en knoopt daar nu weer mee aan in het ETCR kampioenschap voor elektrische bolides.

Het Italiaanse raceteam Romeo Ferraris neemt de nobele taak op zich om de nieuwe 100 procent elektrische Giulia op de circuits te laten schitteren. De structuur uit Milaan was eerder succesvol actief met de Alfa Romeo Giulietta TCR in verschillende TCR series en gaat nu de uitdaging aan om één van de pioniers te zijn in het nieuwe ETCR kampioenschap dat uitsluitend elektrische bolides aan de start brengt.

Daarvoor werd de Giulia gekozen, een roemruchte naam uit de racegeschiedenis van Alfa Romeo die ruim vijftig jaar geleden een mooi palmares bij elkaar reed. De Giulia Ti Super maakte zijn racedebuut in 1962 en was als snel een van de kloppen wagens op de circuits. Nu gaan Romeo Ferraris en Alfa Romeo samen deze nieuwe uitdaging aan om een gloednieuwe, competiteve elektrische racewagen te ontwikkelen voor het ETCR. De promotoren verwachten veel van deze nieuwe raceserie voor 100% elektrische bolides, die nauw aansluit bij de ecologische tijdsgeest en een nieuw hoofdstuk in de autosport inluidt. (Belga)