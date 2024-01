Alfa Romeo blikt vooruit

Alfa Romeo wil als Stellantis-dochter vooral stabiliteit creëren via nieuwe modellen. Die zijn in hoofdzaak geëlektrificeerd met de Milano op kop.

Het ‘nieuwe’ Alfa bouwt zijn strategie op drie pijlers die de identiteit van het merk moeten bepalen: rood, Italiaans en sportief. De eerste twee verwijzen naar het rijke verleden van de constructeur en alluderen op de zuiderse afkomst. Maar dat blijft in hoofdzaak marketing. Het derde, sportieve element sluit meer aan bij de merkidentiteit van Alfa Romeo zoals we die kennen. De komst van de 33 Stradale was in die zin vrij opmerkelijk, vooral binnen een groep als Stellantis waar een doorgedreven platformstrategie dergelijke zijsprongen meestal in de weg staat.

Ook benzine

Vandaag kijkt Alfa vooral naar de toekomst. De eerste vernieuwing komt er in de vorm van de Milano, een compact SUV-model met een elektrische aandrijving die al in de lente van dit jaar op de markt komt. Maar hij is ook beschikbaar met een hybride aandrijving en dus met een verbrandingsmotor op benzine. Milano is een knipoog naar de locatie waar het voor de constructeur allemaal begon. Op het merklogo van oudere Alfa-modellen stond overigens al ‘Milano’ te lezen.

Deze nieuweling deelt zijn technologie (platform, aandrijving en batterij) met onder meer de Jeep Avenger en de Fiat 600e. Alfa claimt extra vermogen zodat die model misschien twee elektromotoren en vierwielaandrijving krijgt. Alfa wil op sportief vlak vooral het verschil maken met de afstelling van het onderstel en de elektronica van de stuurinrichting.