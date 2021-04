Sinds kort is Fiat ingelijfd in de PSA-groep, die inmiddels als Stellantis door het leven gaat. Samen met de Fiat-overname, werd ook Alfa-Romeo in de grote groep opgenomen en daarvan zien we vandaag de eerste gevolgen.

Het eerste wat op de schop gaat, is het achterwielaangedreven platform dat momenteel als basis dient voor de Alfa Romeo Giulia en de Stelvio. Die laatste is het vierwielaangedreven SUV-model van Alfa. Stellantis wil de volgende generatie grote Alfa's op het huiseigen STLA Large-platform gaan bouwen en dat betekent dat de Giulia niet langer achterwielaangedreven zal zijn. Op die manier verdwijnt een stukje identiteit van het Italiaanse merk. En laat dat nu juist het element zijn waardoor Alfa zich qua rijeigenschappen kan meten met de grote jongens zoals Audi, BMW en Mercedes.

In crisistijden wordt echter vooral gerekend en die oefening leert dat de Alfa Giulia in absolute cijfers niet de gehoopte verkoopshit is geworden. Daarom wil Stellantis een gemeenschappelijk platform gebruiken waar vooral de plug-in hybride en de elektrische aandrijvingen van de groep in passen. Eerder zagen we overigens al een vergelijkbaar uitdoofscenario bij Opel waarbij zowel GM-technologie als Opel-identiteit verloren ging.

