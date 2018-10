Alfa Giulietta 1959 op Zoute Grand Prix 2018

Naast de nieuwste modellen uit het actuele Alfa-gamma waaronder de B-tech-versies van de Giulia en de Stelvio toonde Alfa-Romeo in het Alfa-paviljoen op de Zeedijk in Knokke een schitterende klassieker. Het ging om de Giulietta Spider 750D uit 1959. De auto werd ter beschikking gesteld door Marreyt Classics. Hij werd in oktober 1955 voorgesteld door Gian Battista Farina (die enkele jaren later zijn naam zou geven aan het Pininfarina-koetswerk) en had een erg vernieuwend koetswerk voor die periode. De Giulietta Spider was gebaseerd op het onderstel van de Giulia Sprint, maar hij had een kortere wielbasis wat hem een uitgesproken design gaf dat wereldwijd werd gewaardeerd. Hij werd door de internationale pers lovend ontvangen. In de VS vond men dat de Giulietta Spider synoniem stond voor Italiaanse traditie en goede smaak. Je herkende deze Alfa immers meteen als een Alfa-Romeo. Deze traditie voor Italiaanse elegantie heeft ook de huidige generatie Alfa-designers geïnspireerd¿ (Belga)