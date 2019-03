Al 20.000 bestelbons voor Porsche Taycan

Ondanks alle tegenkantingen, zal de doorbraak van de elektrische wagen er snel komen. Het aanbod wordt omvangrijker en steeds meer mensen zetten de stap naar emissieloos rijden. Dat geldt zeker in het luxesegment waarin nu ook Porsche zijn eerste stappen gaat zetten met de Taycan.

Deze sportieve berline werd al getoond in de vorm van een concept car en is intussen bijna productieklaar. Momenteel zit de Taycan in zijn laatste ontwikkelings- en testfase, vooraleer hij dit najaar officieel zal worden onthuld. De commerciële lancering en de eerste leveringen zijn eveneens nog voor 2019 gepland. De interesse van het publiek is alleszins erg groot, want Porsche deelde op het Autosalon van Genève mee dat intussen meer dan 20.000 geïnteresseerde kopers een bestelbon tekenden én een voorschot van 2.500 euro betaalden.

Op vlak van prestaties blijft de Taycan alleszins een echte Porsche met een sprint van 0 tot 100 km/u in minder dan 3,5 seconden. Het rijbereik bedraagt meer dan 500 kilometer volgens de NEDC-normen en met een snellaadfunctie kan in amper vier minuten opnieuw 100 kilometer aan rijbereik bekomen worden.(Belga)