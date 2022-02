In 2010 bracht Dacia met de Duster een nieuw attractief budgetmodel op de SUV-markt. Het werd een succesverhaal want intussen rolden er al meer dan 2 miljoen exemplaren van de band en het einde is nog niet in zicht.

In zekere zin is Dacia een onverwacht succesverhaal binnen de Renault Groep. Het zieltogende Roemeense dochterbedrijf werd in het begin van de eeuw nieuw leven ingeblazen door het moederbedrijf dat besloot om er eenvoudige en goedkope modellen te produceren. Die waren in de eerste plaats bestemd voor de ontwikkelingsmarkten. Het eerste model - de Logan in 2004 - viel verrassend genoeg erg in de smaak van het Europees publiek dat de voorkeur gaf aan een betaalbare, maar degelijke wagen.

Met de opkomst van de SUV's en crossovers werd besloten een nieuwe gok te wagen met de lancering van de Duster in 2010. Het doel was een toegankelijke, robuuste en aantrekkelijke wagen te bieden die perfect inspeelde op de maatschappelijke trends van zijn tijd en op de dagelijkse behoeften van de klanten. De Duster groeide al snel uit tot een icoon voor het merk Dacia, maar ook tot een symbool van een hele sector.

Nog beter doen

De eerste Duster was al een bestseller, maar zijn tweede generatie nog veel meer. Zeven jaar na de oorspronkelijke lancering, was in 2017 de briefing voor de tweede generatie duidelijk: bouwen op het DNA van de Duster om een nog betere versie aan te bieden.

Na interne wedstrijden en erg inspirerende ontwerpen was de keuze snel gemaakt: een gespierder design, een hogere gordellijn, naar achteren opgetrokken achterruitjes en een herkenbaar maar krachtiger radiatorrooster moesten het verschil maken. Ook de Duster 2 werd een succes: een wereldwijde verkoop van twee miljoen exemplaren in bijna 60 landen sinds de lancering van dit model in 2010.

