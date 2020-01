De langdurige samenwerking tussen Triumph Motorcycles en Bajaj Auto India ging officieel van start in het Indische Pune. Een uniek moment waarbij de twee familiebedrijven hun krachten bundelen om een gloednieuw motorengamma in de middenklasse te ontwikkelen.

In het kader van deze samenwerking slaan de Britse en de Indische constructeur, die gespecialiseerd zijn in grote en kleine motorfietsen, de handen in elkaar om een gloednieuw gamma van zes modellen met een middelgrote cilinderinhoud te ontwikkelen en te produceren.Dit partnership zonder kapitaalsuitwisseling komt beide partijen zeker ten goede. Zo zal Bajaj instaan voor de distributie op tal van nieuwe markten wereldwijd, waaronder ook India, de thuismarkt van deze constructeur. Op verscheidene andere markten waar Triumph nog niet aanwezig is, zal Bajaj Triumph eveneens vertegenwoordigen en ook het nieuwe gamma verdelen. Op de overige markten waar Triumph reeds actief is, zal het huidige aanbod uitgebreid worden met de zes nieuwe modellen, via het bestaande distributienetwerk van Triumph. De tarieven van de nieuwe motoren beginnen bij 2.500 euro in India, waardoor het Triumph-gamma er meteen enkele nieuwe attractieve instapmodellen bijkrijgt die nieuwe klanten zeker kunnen aanspreken.(Belga)