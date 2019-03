Aiways ontwikkelt betaalbare elektrische SUV

De Aiways U5 is 4,68 meter lang, heeft een wielbasis van 2,79 meter, en wordt aangedreven door een 100% elektrische motor van 140 kW (185 pk), die in combinatie met de grootste batterij (63 kWh) een rijbereik van 450 kilometer zal bieden.

Aan boord pakt de U5 met een uitgebreide connectiviteit via nieuwe technologieën zoals gelaatsherkenning van de bestuurder. Het design is uiterst modern maar toch niet te futuristisch uitgevoerd, zodat deze versie wellicht al zeer dicht bij het finale productiemodel aanleunt.

Verder beschikt deze SUV ook over alle moderne rijhulpsystemen zodat de rijveiligheid op Europees niveau verzekerd is en er zelfs een gedeeltelijke vorm van autonoom rijden mogelijk is. Met een McPherson vooraan en een multilink-achteras beschikt de Aiways U5 tevens over een degelijke ophanging die een goed compromis tussen een strak rijgedrag en het nodige rijcomfort moet bieden.

Om een scherpe prijs (die weliswaar nog niet bekend is) te kunnen garanderen zal Aiways de U5 in een gloednieuwe Chinese fabriek bouwen. En net als verscheidene andere constructeurs wil Aiways zijn wagens uitsluitend via internet verkopen. Wel met een operationeel ondersteuningscentrum in Europa en verschillende partners die zullen instaan voor tal van praktische zaken, zoals de levering, het onderhoud, herstellingen, enz. De commerciële lancering van de Aiways U5 is in de loop van 2020 voorzien.(Belga)