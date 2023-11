Aitekx RoboTruck 1T is opvallende elektrische pick-up

Aitekx wil in 2025 de RoboTruck op de markt brengen. Dit is een elektrische pick-up met een rijbereik van bijna 900 km.

De Amerikaanse start-up Aitekx werkt aan een gamma elektrische voertuigen, waaronder een pick-up op batterijen. De eerste beelden van deze futuristisch gelijnde RoboTruck 1T werden zopas vrijgegeven en maken zeker indruk. Natuurlijk valt meteen de gelijkenis op met een concurrent die pas op de markt kwam: de Tesla Cybertruck.

Het initiatief van Aitekx geeft aan dat ook de elektrificatie definitief is ingezet op de Amerikaanse markt van bedrijfsvoertuigen, waar de pick-ups een zeer belangrijke plaats innemen. De blikvanger daar is natuurlijk de Cybertruck Tesla, die een moeilijke lancering kende. Maar tegelijk brachten andere merken ook een elektrische pick-up uit. Denk maar aan de Ford F-150 Lightning, de Hummer EV of de RAM 1500 REV, die nog altijd vrij nauw bij het klassieke gamma aanleunen.

Snel met groot rijbereik

Uiteraard is er nog plaats voor nieuwe concurrenten met een EV. In dat gat springt Aitekx met de RoboTruck 1T, die op vlak van design dus duidelijk de richting van de Tesla Cybertruck uitgaat, maar wellicht een andere niche zal aanboren. Deze pick-up wordt 4,8 meter lang en heeft een aandrijving met twee elektromotoren, waarmee vierwielaandrijving mogelijk is en sterke prestaties verzekerd zijn. Zo zou de RoboTruck 1T in slechts 3,5 seconden van 0 tot 100 km/u kunnen spurten en een topsnelheid van 200 km/u bereiken, terwijl het rijbereik tot 885 kilometer kan oplopen volgens de EPA-norm.

Verdere exacte specificaties over het vermogen of de accucapaciteit werden nog niet bekendgemaakt door Aitekx. Enkel is meegedeeld dat de productie in de loop van 2025 van start gaat en de basisprijs ongeveer 40.000 dollar zal bedragen, wat zeer betaalbaar is.