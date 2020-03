Het Belgisch Kampioenschap Supermoto en de BeNeCup Supermoto gaan op 14 en 15 maart van start op het Circuit Jules Tacheny in Mettet.

Ook dit jaar verwelkomt het Circuit Jules Tacheny in Mettet de openingsmanche van het Belgisch Kampioenschap Supermoto en de BeNeCup Supermoto. De beste piloten in de discipline komen het op 14 en 15 maart 2020 uitvechten na de lange winterstop. Nieuw is dat de eerste ronde van het kampioenschap niet langer is gepland op één maar op twee dagen. Een nieuwe categorie, de "Mini-motards", gereserveerd voor 8-15-jarigen, wordt namelijk in het kampioenschap geïntegreerd.

De vrije trainingen en de kwalificaties vinden plaats op zaterdag vanaf 9u, terwijl de races van de verschillende categorieën op zondag zullen doorgaan, namelijk 2 races per categorie met een superfinale aan het einde van de dag. De winnaar van elke categorie - Prestige, Euro-Nationals, Nationals, "Mini-motards" en Quads - kan automatisch deelnemen aan de Coyote Superbiker 2020 die van 9 tot 11 oktober 2020 zal plaatsvinden.

Het weekend van 14 en 15 maart betekent ook de start van de Coyote Supercup met zijn 10 TM 300 SMX motoren. Piloten kunnen zich inschrijven vóór zaterdag 7 maart op de website van de BMB: www.fmb-bmb.be(Belga)

