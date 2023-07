Afscheid van Mercedes G-Klasse

Met de 100 % elektrische EQG in aantocht, neemt Mercedes afscheid van de thermische versie van zijn iconische terreinwagen. Dit gebeurt in stijl met twee speciale edities van de G-Klasse.

Het einde van de benzinemotoren komt snel in zicht met de elektrificatiegolf. Dat geldt zeker voor de achtcilinders. Mercedes luidt de zwanenzang in met twee speciale edities van de iconische G-Klasse terreinwagen die exact 30 jaar geleden voor het eerst een V8 onder de motorkap kreeg.

In totaal worden er nog 2.500 stuks van de G-Klasse met een achtpitter geproduceerd bij Magna Steyr in Oostenrijk. Daaronder 1.500 exemplaren van de G 500 Final Edition aangedreven door een 422 pk sterke 4-liter V8 die netjes verdeeld worden in drie contingenten van drie verschillende kleuren: Opalith wit, Obsidian zwart en Olive Magno.

Toch nieuwe AMG?

Even fraai is de Mercedes-AMG G 63 Grand Edition met een 585 pk sterke V8 die nog opzichtiger wordt met een matzwarte kleursetting met gouden accenten voor onder andere de 22-duims velgen en de striping op de flanken.

Na de laatste reeks van de G-Klasse met V8 legt Mercedes de focus op de 100 % elektrische EQG die perfect passen in de energietransitie die in Europa is ingezet. Maar de geruchten doen nu de ronde dat er daarna snel weer een nieuwe G-Klasse met verbrandingsmotor komt. Weliswaar in een iets kleiner formaat en met een meer bescheiden cilinderinhoud.