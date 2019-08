De Duitse automobilistenorganisatie heeft een onderzoek gevoerd naar de ecologische voetafdruk van een elektrische wagen en komt tot opmerkelijke cijfers.

Volgens de berekeningen van ADAC (Allgemeine Deutsche Automobil-Club e.V.) zou een elektrische auto op vlak van CO2 pas na 127.500 km gunstiger zijn dan een benzinewagen en in vergelijking met een diesel is de EV is pas interessanter vanaf 219.000 km. In geval van aardgas moet de bestuurder meer dan 225.000 kilometers volmaken vooraleer de elektrische wagen gunstiger cijfers kan voorleggen. Dat is één van de vele studies die het ecologisch voordeel van elektrisch rijden onderuit halen. Toch nuanceert de automobilistenorganisatie meteen door te stellen dat deze situatie enkel op Duitsland van toepassing is. De cijfers zijn ronduit ongunstig omdat de stroomproductie in Duitsland verregaand afhankelijk is van het verbranden van steenkool en bruinkool. En wat dat betreft, is er nog veel werk aan de winkel, nu onze Oosterburen kernenergie afzweren. ADAC heeft tevens een berekening gemaakt, waarbij de elektrische auto exclusief met groene stroom wordt opgeladen (zoals uit wind- of zonenergie). In dat laatste geval ligt het omslagpunt al bij 30.000 km en in dat scenario houdt men eveneens rekening met de CO2-intensieve productie van de batterijen.(Belga)