Suzuki lanceert een beetje onverwacht een nieuw SUV-model dat wordt aangedreven door een plug-in hybride motorisatie. Hierdoor bedraagt de CO2-emissie van het voertuig amper 22 g/km.

Op die manier behoort de Japanse constructeur - die recent nagenoeg zijn hele gamma heeft 'gesaneerd' met mild hybride motorisaties meteen tot de top van het peloton als het aankomt op fiscaalvriendelijke SUV-modellen. Door de lage CO2-uitstoot is dit model immers bijzonder aantrekkelijk als bedrijfswagen.

Deze nieuwe Suzuki Across is technisch verwant met de Toyota RAV4 en krijgt een nieuwe neus met een opvallend groot radiatorrooster, aangepaste achterbumper en een dito interieur. Dit is het eerste model dat past in de eerder aangekondigde samenwerking tussen Suzuki en de Toyota Motor Corporation.

Qua aandrijving gebruikt Suzuki een 2.5 liter viercilinder benzinemotor in combinatie met een elektromotor vooraan en een elektromotor voor de achteras. Op die manier wordt deze Across een volwaardige vierwielaandrijver. Dankzij de relatief grote batterijcapaciteit van 18,1 kWh haalt de plug-in hybride SUV een zuiver elektrische autonomie van 75 km. Opladen gebeurt aan een conventionele wisselstroom laadpaal, of via een conventioneel stopcontact. De ingebouwde lader haalt een laadvermogen tot 3,3 kW. Connectiviteit met een gelijkstroom snellader is niet voorzien. Prijzen zullen op een later tijdstip worden bekend gemaakt.(Belga)

Op die manier behoort de Japanse constructeur - die recent nagenoeg zijn hele gamma heeft 'gesaneerd' met mild hybride motorisaties meteen tot de top van het peloton als het aankomt op fiscaalvriendelijke SUV-modellen. Door de lage CO2-uitstoot is dit model immers bijzonder aantrekkelijk als bedrijfswagen. Deze nieuwe Suzuki Across is technisch verwant met de Toyota RAV4 en krijgt een nieuwe neus met een opvallend groot radiatorrooster, aangepaste achterbumper en een dito interieur. Dit is het eerste model dat past in de eerder aangekondigde samenwerking tussen Suzuki en de Toyota Motor Corporation. Qua aandrijving gebruikt Suzuki een 2.5 liter viercilinder benzinemotor in combinatie met een elektromotor vooraan en een elektromotor voor de achteras. Op die manier wordt deze Across een volwaardige vierwielaandrijver. Dankzij de relatief grote batterijcapaciteit van 18,1 kWh haalt de plug-in hybride SUV een zuiver elektrische autonomie van 75 km. Opladen gebeurt aan een conventionele wisselstroom laadpaal, of via een conventioneel stopcontact. De ingebouwde lader haalt een laadvermogen tot 3,3 kW. Connectiviteit met een gelijkstroom snellader is niet voorzien. Prijzen zullen op een later tijdstip worden bekend gemaakt.(Belga)