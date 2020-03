ABT, de Duitse tuner die vooral bekend is van zijn sportieve successen, houdt zich al een tijdje bezig met elektrisch aangedreven Volkswagen-modellen en vandaag lanceert de constructeur zijn nieuwste evoluties.

ABT heeft vandaag twee bestelwagens in de aanbieding. Er was al een elektrische versie van de compacte Caddy (e-Caddy), maar de tuner stelt vandaag vooral de aangepaste versie van de grotere Transporter voor. Deze ABT e-Transporter 6.1 is een zuiver elektrisch aangedreven bestelwagen met een laadvolume van 6,7 m3 en een laadvermogen tot 1.096 kg. Net zoals bij zijn voorganger wordt er nauwelijks aan het laadcompartiment geraakt zodat de bestelwagen ook nog altijd geschikt is voor een professionele ombouw of specifieke inrichting. Deze elektrische bestelwagen kan ook probleemloos slepen, want het trekvermogen (van een geremde aanhanger) stijgt zelfs tot 3.770 kg. ABT monteert een batterij (van 333 kg) met een capaciteit van 37,3 kWh waarvan 32,5 kWh netto bruikbaar is, goed voor een rijbereik van 138 km (volgens de WLTP-meetmethode). De motor levert 83 kW en 200 Nm. Deze e-Transporter kan men laden via een éénfasige AC wallbox (7,2 kW) of via een DC snellader (50kW). Met dat laadsysteem is de batterij op 45 minuten voor 80 procent opgeladen.(Belga)