ABT is de premium elektrificatiepartner van Volkswagen, die een 100 procent elektrische versie van de Caddy-bestelwagen ontwikkelde. Dat model komt nu op de markt.

De grote elektrificatiegolf is ingezet in de autowereld. Het ene elektrische model na het andere wordt gelanceerd, van uiterst exclusieve en peperdure sportwagens tot zeer functionele voertuigen. In die laatste categorie hoort de ABT e-Caddy thuis.

De Duitse tuner uit Kempten is de partner van Volkswagen Commercial Vehicles die instaat voor de elektrificering van het gamma. Het recentste resultaat van deze samenwerking is de elektrische versie van de Caddy bestelwagen. ABT plaatste oordeelkundig de elektromotor, de nodige elektronica en de batterij in het bestaande voertuig om de laadcapaciteit van 4,2 m3 en de functionaliteit niet in het gedrang te brengen. Zo werd bijvoorbeeld de batterij met een capaciteit van 37,3 kWh onder de vloer geplaatst. De e-Caddy krijgt ook een specifiek dashboard dat de nodige informatie over het elektrische systeem levert.

De elektromotor produceert een vermogen van 83 kW en 200 Nm koppel en bezorgt de e-Caddy vinnige prestaties met een topsnelheid van naar keuze 90 of 120 km/u. In de gecombineerde WLTP-cyclus bedraagt het rijbereik 150 km, maar dat kan in het stadsverkeer oplopen tot 167 km. Volledig opladen aan een 7,2 kW wallbox met wisselstroom duurt ongeveer vijf uur, maar aan een snellader van 50 kW (CCS) kan al 80 procent van de capaciteit in amper 50 minuten bijgeladen worden.

De ABT e-Caddy heeft een cataloguswaarde van 29.900 euro en wordt in Duitsland met een leasingformule van 293 euro per maand aangeboden.(Belga)