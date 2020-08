Abarth stelt twee nieuwe speciale reeksen voor, met een beperkte oplage van 2.000 exemplaren per model: 595 Scorpioneoro en 595 Monster Energy Yamaha.

De twee speciale reeksen worden op 18 september voorgesteld aan de internationale pers tijdens een virtuele persconferentie. Volgens Abarth belichamen ze de dualiteit van de ziel van dit model: 'stijl' en 'prestaties'. Zo hult de Abarth 595 Scorpioneoro zich in een elegante zwarte livrei, getooid met goudkleurige details en een unieke uitrusting die hem tot een 'collector's item' moet maken. Het gaat immers om een beperkte reeks met een goudkleurig genummerd plaatje dat het interieur siert, terwijl diverse exclusieve details het plaatje compleet maken.De sportieve Abarth 595 Monster Energy Yamaha brengt dan weer hulde aan het partnerschap tussen beide merken, dat in 2015 werd opgestart. Het koetswerk en het interieur herinneren aan de kleuren van de YZR-M1 Monster Energy Yamaha MotoGP 2020, met de 'Monster claw' op de motorkap als eerbetoon aan de nieuwe samenwerking met de befaamde energiedrank. Zijn standaarduitrusting is geïnspireerd op die van racewagens, met onder meer een onderaan afgeplat stuurwiel met een centrummarkering bovenaan.Beide versies worden aangedreven door de 165 pk sterke 1.4 T-Jet-motor die gekoppeld is aan een handgeschakelde versnellingsbak, of optioneel aan de sequentiële Abarth-transmissie met schakelpaddles. Deze twee nieuwe speciale reeksen kunnen nu worden besteld bij de Abarth-verdelers, met een respectievelijke prijs van 24.490 euro voor de Monster Energy Yamaha en 26.890 euro voor de Scorpioneoro.(Belga)