De Abarth 695 Esseesse trekt resoluut de sportieve kaart met een aangepaste look en een zeer strak rijgedrag. Een ideaal speeltuig voor grote jongens dat ook nog eens een verzamelwaarde heeft.

Abarth brengt met de regelmaat van de klok speciale reeksen van zijn beperkt gamma uit. Dit keer overgiet de 'Collectors' Edition' de 695 Esseesse met een aantrekkelijk sportief sausje dat de liefhebbers zeker moet kunnen bekoren. Het gaat om een beperkte reeks van 1.390 exemplaren, waarvan de ene helft is gelakt in 'Nero Scorpione' - dus zwart - en de andere helft in 'Grigio Campovolo' of grijs.

De prijs bedraagt 34.490 euro, maar daar krijg je wel een uitgebreide en exclusieve uitrusting voor in de plaats, inclusief een uit de kluiten gewassen regelbare achterspoiler. Op de zwarte testwagen contrasteren de witte striping, de 17" velgen en spiegelkappen mooi met de zwarte lak, terwijl ook de rode Brembo-remklauwen voor een pittig kleuraccent in het geheel zorgen. Die sfeer wordt ook in het interieur doorgetrokken, waar op de Sabelt-kuipstoelen met rode gordels 'One of 695' prijkt om nog eens te wijzen op de exclusiviteit van deze beperkte reeks.

De 695 Esseesse is ook geschikt voor een uitje op een circuit. © GF

Uitleven op circuit

Onderweg is het genieten aan het stuur de 695 Esseesse, die zich zeer vinnig toont dankzij zijn soepele 1,4 liter turbomotor die goed is voor 180 pk en een mooi sportief geluid laat klinken uit de Akrapovic-uitlaat. De vijfbak kan het werk aan, maar heeft vrij lange schakelwegen die je niet meteen verwacht op een sportwagen. Bovendien zou een zesde versnelling aangewezen zijn om langere ritten op de snelweg comfortabeler en zuiniger te maken.

Dankzij de strakke vering met Koni-dempers en de Brembo reminstallatie stuurt en remt de 695 Esseesse zowaar als een grote gokart. Maar tegelijk vervloek je achter het stuur onze slechte wegen, want elke hobbel en put voel je in je lenden via de kuipstoelen die slechts een minimum aan comfort bieden. Een tweede probleem is dat je deze snelle 695 Esseesse nog moeilijk echt de sporen kan geven op onze wegen met steeds striktere beperkingen en snelheidscontroles, zodat een uitstapje naar een circuit voor een track day bijna noodzakelijk is om het volle potentieel van deze Abarth zorgeloos en in alle veiligheid aan te wenden.

Het interieur kreeg een aangepaste exclusieve uitdossing. © GF

