Van de nieuwe speciale serie Abarth 695 70° Anniversario worden slechts 1949 exemplaren gebouwd en was voor het eerst te zien op de Abarth Days 2019, meteen de belangrijkste afspraak op de agenda van de liefhebbers van het merk met de schorpioen in Europa.

De nieuwe Abarth 695 70° Anniversario heeft recht op een nieuwe verstelbare achterspoiler (12 standen, met een hellingshoek van 0 tot 60°) die uitvoerig werd getest door de Abarth-ingenieurs in de windtunnel. Deze spoiler beïnvloedt de aërodynamica en verhoogt de tractie op snelle slingerende wegen maar ook de stabiliteit bij hoge snelheden verbetert. De spoiler maakt van deze 695 ook een opvallende verschijning en brengt een eerbetoon aan Carlo Abarth, die de prestaties van zijn producten op allerlei manieren wilde verbeteren. Precies die honger naar prestaties maakte de Abarth-creaties mythisch. De Abarth 695 70° Anniversario is bedoeld voor verzamelaars en liefhebbers van sportieve prestaties. De Abarth 695 70° Anniversario is een knipoog naar de groene Abarth Monza uit 1958, de eerste Abarth 500 die dat jaar zelfs zes internationale titels won. Deze groene kleur is eerder is gedurfd, maar één en ander wordt gecompenseerd door de koetswerkelementen in Campovolo Grey. Hij staat standaard op 17-inch SuperSport velgen met daarachter felrode Brembo-remzadels. Binnenin onderstrepen de exclusieve Sabelt "Tricolore"-stoelen sportieve sfeer. Elk exemplaar van de 1949 stuks, krijgt een genummerd label. Je betaalt 33.990 euro voor deze Abarth.(Belga)