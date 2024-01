Abarth 600e als elektrische sportieveling

Ook Abarth zet de elektrificatie in met een bijzonder pittig model.

De Europese regelgeving legt vanaf 2035 een verplichte elektrische aandrijving op voor alle nieuwe personenwagens die in de lidstaten verkocht worden. Dat betekent dat de automerken nu hun gamma volop aan het omschakelen zijn naar modellen op batterijen met het oog op die snel naderende deadline.

Dat geldt ook voor de sportievere merken die de elektrische boot vaak iets langer hebben afgehouden, maar nu finaal overstag gaan. Zo ook Abarth dat kan terugblikken op een rijke geschiedenis met zeer iconische, sportieve modellen die vaak een link hadden met het moederhuis Fiat.

Het is dan ook geen echte verrassing dat Abarth een voorbode van een nieuw elektrisch model toonde dat gebaseerd is op de Fiat 600e, de compacte crossover op batterijen die onlangs werd voorgesteld. Het concept is hetzelfde als bij de al gelanceerde Abarth 500e. Op de bekende technische basis van het Fiat-model werd een pittigere en dynamischere variant ontwikkeld.

Krachtigste ooit

Deze Abarth 600e rust op het bekende e-CMP-platform dat met een verbeterde ophanging, een sperdifferentieel, vierwielaandrijving en een krachtige elektromotor goed voor 240 pk wordt omgedoopt tot ‘Perfo-e-CMP’. Daarmee is deze crossover meteen de krachtigste Abarth ooit. Deze basis zal trouwens ook gebruikt worden voor de aangekondigde 100 % elektrische Alfa Romeo Milano en Lancia Ypsilon.

Met deze cocktail moet de Abarth 600e het typische, opwindende rijplezier blijven verzekeren eigen aan het merk. Het potentieel van deze elektrische bolide wordt extra in de verf gezet door onder andere de spoilers op het koetswerk. De echte voorstelling en lancering van de Abarth 600e worden nog dit jaar verwacht.