Hoewel de automarkt kreunt onder de crisis veroorzaakt door het gebrek aan chips, valt een opmerkelijke tendens waar te nemen. Het aandeel (gedeeltelijk) elektrisch aangedreven modellen in het totaal van de verkochte nieuwe voertuigen zit duidelijk in de lift.

De voorbije negen maanden had 1 op 5 van de nieuw verkochte auto's een elektrische aandrijving. Dat is een aanzienlijke vooruitgang, want tot voor kort (2019-2020) was dat nog 1 op 7. Dat komt uiteraard door het bredere aanbod. Op de Belgische markt zijn vandaag 160 deels elektrische modellen te koop, waarvan 60 een zuiver elektrische aandrijflijn hebben.

Toch blijft het aandeel van de volledig elektrische auto's marginaal met een percentage van 4,9%. Benzinevoertuigen (53,1%) verkopen het best, gevolgd door diesels (24,3%) en plug-in hybrids (11,9%). Auto's op LPG zijn goed voor 0,5% en slechts 0,3% van de autokopers kiest voor CNG (aardgas).

Deze stijging is interessant, maar het is voorbarig om er definitieve conclusies uit te trekken, omdat de automarkt vandaag - op zijn zachtst gezegd - op zijn kop staat. De huidige verkoop wordt op dit moment in hoofdzaak getrokken door de bedrijfswagens en er zijn tal van fiscale argumenten om voor (deels) elektrische aandrijving te kiezen, niet in het minst de hoge mate van aftrekbaarheid.

Particulieren nemen momenteel een afwachtende houding aan en zien in een jonge tweedehandswagen een interessant alternatief voor de volgende zes tot zeven jaar. De combinatie van factoren geeft een vertekend beeld. Voeg daar nog aan toe dat heel wat modellen (lees: de meeste betaalbare benzineversies met een relatief hoge CO 2 -emissie) die particuliere klanten willen kopen, niet of nauwelijks leverbaar zijn omwille van de chiptekorten. Constructeurs moeten keuzes maken en verkopen liever (semi-) elektrische modellen met grotere winstmarges en waarvoor minder CO 2 -compensaties moeten worden betaald aan Europa.

