Aanbod elektrische motorfietsen stijgt

Elektrisch aangedreven motorfietsen zijn nog en relatief nieuw gegeven. Zero Motorcycles is een vaste waarde op deze nichemarkt en ook BMW biedt al enkele jaren de C-Zero maxiscooter aan. Op recente motorshows lieten ook andere belangrijke fabrikanten van gemotoriseerde tweewielers zich opmerken. Sinds kort biedt de Italiaanse scooterspecialist Vespa ook een volledig elektrische scooter aan en zelfs merken als KTM en Harley-Davidson voegen een elektrisch model toe aan de line-up. Deze evolutie is interessant, maar we kunnen nog niet spreken over een echte doorbraak. Gedurende de eerste tien maanden van dit jaar werden amper 151 elektrische motorfietsen ingeschreven en ondanks dit bescheiden cijfer is het duidelijk meer dan de resultaten van de voorgaande jaren. Los daarvan kunnen deze elektrische motoren een interessant woon-werk alternatief bieden. Om te beginnen zijn elektrische motoren beduidend goedkoper dan gelijkaardig aangedreven vierwielers. Omdat hun gewicht veel lager is, halen ze ook met een veel compactere batterij een autonomie van pakweg 150 km. Kleinere batterijen betekent ook minder laadproblemen thuis, want dergelijke fietsen kan men aan een klassiek stopcontact bijladen. Tot slot betaalt de gebruiker geen BIV en geen rijbelasting. De Vlaamse overheid voorziet verder een zero-emission bonus van 25% van de nieuwprijs. Deze premie is begrensd tot ? 750 voor een bromfiets klasse B en tot ? 1.500 voor een motorfiets. (Belga)