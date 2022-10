Porsche 911 Carrera T: back to basics

In deze tijden van geëlektrificeerde en zelfrijdende auto’s is het zuivere rijplezier nog niet helemaal verdwenen. Dat bewijst de Porsche 911 Carrera T die overtuigt met een minimalistische maar essentiële uitrusting.

‘Light is right’ is een gekende uitdrukking in de wereld van sportwagens die nog altijd geldt. Een laag gewicht bevordert de prestaties en dat krijg je bijvoorbeeld door alle overbodige uitrusting resoluut overboord te gooien. Deze aanpak huldigt de nieuwe Porsche 911 Carrera T die om gewicht te besparen, de achterbank en de meeste isolatie eruit smeet en voor een lichtere batterij en dito ruiten koos. Het resultaat is een coupé die slechts 1.470 kg op de weegschaal zet.

De Porsche 911 Carrera T.

Focus op dynamiek

Nog iets dat de liefhebbers van puur rijplezier appreciëren, is de handgeschakelde zevenbak. Die brengt in combinatie met een mechanisch sperdifferentieel en de Porsche Torque Vectoring (PTV) de 385 pk van de 3 liter zescilinderboxer met druklading naar de achterwielen. Zo lukt de spurt van 0 naar 100 km/u in 4,5 seconden en kan een topsnelheid van 291 km/u bereikt worden. Met de 10 mm verlaagde PASM-sportophanging en eventueel de optionele vierwielbesturing stuurt de 911 T als een racebolide door de bocht.

Uiterlijk herken je deze vinnige en lichte Porsche 911 Carrera T aan de titaniumgrijze wielen, de donkergrijze koetswerkaccenten en de glanzend zwarte sportuitlaten, terwijl het interieur verfraaid werd met elektrische Sport Plus-stoelen en een eigen sportstuurwiel. Deze pretmachine verandert van eigenaar voor 129.086 euro.