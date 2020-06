Porsche toonde zopas de nieuwe 911 Targa type "992" en er volgt nu al een bijzondere serie met een afwerking die is geïnspireerd op de geest van de jaren 50.

Deze 911 Targa 4S Heritage Design Edition is de eerste telg van vier verzamelmodellen van de Heritage Design strategie. Het principe is eenvoudig: Porsche Exclusive Manufaktur herinterpreteert historische esthetische elementen (koetswerk en interieur) en combineert deze met de meest moderne technologie. De wagen is meteen bestelbaar en de auto zal vanaf het najaar bij de dealer staan.

Hij zal niet onopgemerkt blijven door de Cherry Metallic kleur met gouden en vooral witte accenten. De Porsche Heritage badge op het radiatorrooster achteraan is een ander "opmerkelijk" kenmerk, dat doet denken aan de badges die men destijds op de Porsche 356-modellen hing wanneer ze de kaap van 100.000 km haalden. Er komt een logo in reliëf op de motorkap, het stuur, de wielnaven, de contactsleutel en de -hoofdsteunen. Er komt ook een koffertje voor de sleutel met de Porsche Heritage-badge uit 1963. Deze bijzondere Targa staat standaard op 20/21-inch grote Carrera Exclusive Design velgen in combinatie met zwarte remzadels.

Het lederen interieur is tweekleurig met bordeaux rood en blub atacama beige. Op de stoelen en de deurbekleding gebruikt Porsche andermaal corduroy. Dit vintage materiaal is een knipoog naar de Porsche 356 waarin dit eveneens werd gebruikt. Tot slot versterken de retro-stijl toerenteller en stopwatch, met groene achtergrondverlichting de details van het verleden.(Belga)

