Op zijn 20ste verjaardag en aan de vooravond van de onthulling van de vierde generatie zijn sinds 1999 van de compacte Seat Leon meer dan 2 miljoen exemplaren verkocht. Achter elkaar geplaatst zouden ze een lijn van meer dan 9.000 kilometer vormen: dezelfde afstand als het traject van de legendarische Trans-Siberische trein.

Van Moskou naar Vladivostok: meer dan 9.000 kilometer die de legendarische trans-Siberische spoorlijn aflegt. Over diezelfde afstand zouden ook de tot op heden meer dan 2 miljoen verkochte exemplaren van de Seat Leon zich uitstrekken, als ze op een lijn achter elkaar zouden worden geplaatst. Niet alleen rondt de Leon de kaap van de twee miljoen verkochte exemplaren, doorheen de drie generaties zijn de verkoopcijfers ook steeds blijven stijgen. De huidige generatie (die in 2012 is gelanceerd) is goed voor meer dan een miljoen exemplaren, dubbel zoveel als de eerste generatie (1999, 534.797 exemplaren) en een derde meer dan de tweede generatie (2005, 675.915 auto's).

De eerste generatie van de Leon bereikte 43 markten, de huidige bedient er 48. Algerije, Oekraïne en Azerbeidzjan zijn enkele landen die erbij zijn gekomen. Toevallig is Nieuw-Zeeland de verste bestemming voor de Leon, waar het model in 2017 op de markt kwam.

Dankzij deze internationale diversificatie zijn de uitvoercijfers van Seat geëxplodeerd en zijn ze nu goed voor 80 procent van de productie. De cijfers die worden gehaald in de belangrijkste markten van het bedrijf illustreren de globalisering: bij de eerste generatie was Spanje goed voor 38 procent van de verkoopcijfers, vandaag is dat getal gezakt naar 20 procent. Het omgekeerde geldt voor Duitsland: het aandeel in de verkoopcijfers van het model voor deze markt ging van 13 procent voor de eerste generatie naar 24 procent voor de huidige. Het Verenigd Koninkrijk is een ander voorbeeld van deze internationale expansie, want van de huidige generatie zijn daar meer dan dubbel zoveel exemplaren verkocht als van de eerste (132.684 auto's tot augustus 2019 tegenover 50.740).(Belga)