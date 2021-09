De nieuwe Britse constructeur Fering kondigt een actieradius van 7.000 km aan voor zijn elektrische Pioneer. Natuurlijk zit er een addertje onder het gras.

Fering is een kleine nicheproducent die zich richt op innovatieve projecten in de autosector. De initiatiefnemer is Ben Scott-Geddes, een ingenieur die actief was bij McLaren en ook mee aan de wieg stond van de Caparo T1. Nu gooit hij het met Fering over een andere boeg en stort hij zich op een elektrisch voertuig.

De Fering Pioneer heeft de typische look van een terreinwagen en dat is geen toeval. De constructeur richt zich namelijk op de wereldmarkt en op vele plaatsen is de wegeninfrastructuur in erbarmelijke staat, zodat een robuust voertuig is aangewezen. Maar deze wagen onderscheidt zich vooral door zijn aandrijving: elektrisch op de vier wielen met een rijbereik van 7.000 kilometer. Hoe kan dat?

De Fering Pioneer maakt gebruik van een hulpmotor om zijn batterij op te laden. © GF

Range extender

De Pioneer is niet voorzien van een gigantische batterij om dit rijbereik te halen maar beschikt wel over een hulpmotor, een zogenaamde range extender. Dat is een 800 cm3 driecilindermotor die op biodiesel functioneert. Die laadt indien nodig de batterij op, zodat de wagen altijd elektrisch wordt aangedreven, maar niet beperkt wordt door de capaciteit van de accu.

En dat rijbereik van 7.000 kilometer dan? Eén batterijlading zou goed zijn voor ongeveer 80 kilometer elektrisch rijden. Maar dankzij de enorme brandstoftanks kan er inderdaad veel verder gereden worden. Bovendien kan de koper ook voor een andere brandstof (bv. alcohol) of zelfs een waterstofbrandstofcel kiezen, al naargelang de beschikbaarheid in de regio waar de Fering Pioneer wordt ingezet.

Over de prijs en de mogelijke lanceringsdatum van de Pioneer heeft Fering nog niets gemeld.

