61ste Trial van Mont Panisel

Dit gerenommeerde evenement is de oudste trial die in ons land wordt georganiseerd. Het startschot werd gegeven door wijlen Jean-Claude Busine, een voormalig talentvol trialpiloot en vele jaren voorzitter van de club.

Piloten moeten 3 ronden van 20 km-loops rijden waarin 12 non-stop zones zijn. De route leidt hen van de terril van Ciply naar de terrils van Herbius en Mesvin om vervolgens terug te keren naar Ciply. Op zondag start de eerste piloot om 9.15 u op het heuvelparcours. Op zaterdag kan men vanaf 12.00 u voor de 37ste keer ongeveer 100 machines van voor 1965 (uit meer dan tien Europese landen) aan het werk zien. Dit is uniek in Europa, want de trial is gereserveerd voor motoren van voor 1965.

De klimrace zelf staat voor zondag op het programma en belooft andermaal spectaculair te worden. De toeschouwers ervaren er een gemoedelijke sfeer en ze kunnen er nationale en internationale kampioenen ontmoeten en aan het werk zien.(Belga)