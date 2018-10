50 jaar Jaguar XJ in Parijs

Het werd een uniek konvooi dat het verleden en heden van de Jaguar XJ toont. De trip startte in de Jaguar fabriek in Castle Bromwich, Groot-Brittannië, en zette koers naar het autosalon van Parijs om er de 50ste verjaardag van deze luxe sedan te vieren. Dat is meteen de laatste Jaguar die door de oprichter van het merk, Sir William Lyons, werd ontworpen. Jaguar bracht de acht generaties XJ's - die sinds 1968 werden gebouwd - samen.

Het oudste model, dat de basis legde voor deze familie is de Series I en de jongste telg was de XJ50 special edition, die eerder dit jaar werd onthuld. In het konvooi zaten ook andere cruciale modellen zoals de sublieme Series II Coupé en de X350 XJR.

De route van 839 km startte in Castle Bromwich - waar de XJ sedan van de band rolt - en deed enkele voor Jaguar belangrijke locaties aan zoals het Jaguar Classic, Bicester Heritage Centre en de circuits van Goodwood en Le Mans. Beide circuits hebben een belangrijke rol gespeeld in de carrière van de XJ. Het eindpunt van de trip is eveneens doelbewust gekozen want de Jaguar XJ Series I debuteerde in 1968 op de motorshow in Parijs.(Belga)