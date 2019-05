Dit jaar herdenkt Ford de 50ste verjaardag van de overwinning van het team Jacky Ickx - Jackie Oliver tijdens de 24 Uren van Le Mans in 1969, aan het stuur van de iconische GT40.

Jacky Ickx lag bij de finish aan de leiding maar hij reed slechts 120 m voor Hans Hermann die met Gérard Larrousse het stuur van de Porsche 908 deelde. Dit is het kleinste verschil dat ooit werd geregistreerd bij deze legendarische race op het circuit van Sarthe. Op het einde van de race had Hermann tot twee keer toe geprobeerd om Ickx op de rechte stuk van Hunaudières voorbij te gaan via de slipstream. Het was hem echter niet gelukt en op de overige stukken van het circuit was dit manoeuvre onmogelijk. De 3.0-motor van de 908 was geen maat voor de 4,9-liter V8 van de GT40. 50 jaar later beslist Ford om de GT van 2019 andermaal in te schrijven voor de 24 uur van Le Mans. Het is uiteraard de bedoeling om te winnen. Men wil eveneens een reconstructie organiseren van de finale van de 24 uur van Le Mans van 1969. Die race wordt in september op het circuit van Spa-Francorchamps gereden. Ford zal tijdens de Spa Six Hours op zondag 29 september, de start én de finish van de race van weleer, opnieuw tot leven brengen. Er komen maar liefst 50 Ford GT's en GT40's van de drie generaties aan de start. In die context zullen de start en de finish van de oorspronkelijke race worden overgedaan. Dat gebeurt met de Ford GT40 "N° 6" in Gulf-kleuren die als laatste start en enkele ronden later ook als eerste aankomt. Spektakel gegarandeerd¿

(Belga)