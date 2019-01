4x4 van het Jaar 2019

Net zoals de vorige jaren is de verkiezing opgedeeld in verschillende klassen. Het gezegde dat deelnemen belangrijker is dan winnen, gaat bij deze verkiezing niet op. Daarom werd het deelnemersveld van tevoren al uitgedund tot er in elke categorie alleen nog reële kanshebbers overbleven. Dat leverde zeven terechte winnaars op die fier het ganse jaar de titel van hun categorie mogen dragen.

De categorie Crossover werd net zoals de vier voorgaande jaren op basis van hun prijskaartje opgesplitst in twee groepen. In de lagere prijsklasse stak de Skoda Karoq duidelijk boven de anderen uit, terwijl bij de duurdere crossovers de Volvo XC40 zegevierde. Ook de categorie SUV werd in twee prijsklassen opgedeeld en leverde de Jaguar E-Pace en de VW Touareg als laureaten op.

In de categorie Offroad met voertuigen waarvan de terreincapaciteiten voor zichzelf spraken, was de Suzuki Jimny dan weer de beste. En bij de pick-ups ging gevestigde waarde Nissan Navara voor de zoveelste keer met de trofee naar huis gaat. Tenslotte raken ook de hybrides stilaan goed vertegenwoordigd, met de Range Rover Sport PHEV als primus in deze editie.(Belga)