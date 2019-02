40 jaar VW Golf Cabriolet

De Golf Cabriolet viel op met zijn veiligheidsbeugel ter hoogte van de B-stijl. Een keuze die niet iedereen kon bekoren, maar wel een antwoord bood op de veiligheidsdiscussie rond cabrio's in de jaren 1970. Dit onderdeel diende niet alleen als rolbeugel om de passagier te beschermen bij een koprol, het was ook het verankeringspunt voor de veiligheidsgordels en de geleiding van de achterste zijruiten.

De Golf 1 Cabriolet bleef in productie tot 1993. In totaal werden er in Osnabrück 389.000 exemplaren van gemaakt. Met de lancering van de Golf III in 1993 kwam er een opvolger die heel wat vernieuwing bood, zoals airbags en ABS. In 1998 volgde de Golf IV Cabriolet die echter de technische basis van zijn voorganger behield. De productie in Osnabrück werd in 2001 stopgezet.

Na een pauze van 10 jaar kwam er weer een nieuwe Golf Cabriolet op basis van de zesde generatie die vanaf 17 maart 2011 van de band liep in de nieuwe fabriek. En dit keer was de rolbeugel verdwenen. Dan volgde de eerste Golf GTI Cabriolet in 2012, met in zijn zog de eerste Golf R Cabriolet in 2013. Jammer genoeg kwam aan het dakloze verhaal van de Golf een einde in 2016 na een productie van 770.039 wagens.(Belga)