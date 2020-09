Dit jaar is het precies veertig jaar geleden dat de Audi Quattro zijn debuut beleefde. Enkele hoogtepunten uit de geschiedenis van dit iconische model zijn van 11 september tot 7 oktober te bewonderen in Autoworld in Brussel.

Met dit inmiddels legendarische model betrad Audi voor het eerst het segment van de premiumwagens. Ter gelegenheid van de 40e verjaardag van de Quattro, staat het merk met de vier ringen samen met Autoworld uitgebreid stil bij het jubileum van vier decennia Audi Quattro. Dit model stond aan de wieg van Audi's befaamde Quattro-vierwielaandrijving, die inmiddels de hoeksteen geworden is van het merk. Enkele hoogtepunten uit de Audi Quattro-geschiedenis zijn van 11 september tot 7 oktober te bewonderen in Autoworld. Niet enkel de coupés, maar ook een heel aantal rally-en racewagens en succesrijke sportwagens vertellen het fantastische verhaal van deze technologie die een revolutie teweegbracht in de wereld van de rallysport en de autoveiligheid.

De collectie die Autoworld wist te verzamelen omvat tal van parels, zoals een Ur-Quattro (1983), een Sport Quattro (1984), een coupé Quattro (1989), een Audi RS 2 Avant en enkele mythische rallywagens zoals de S1 rally Quattro (1985) waarmee Michèle Mouton de Pikes Peak International Hill Climb in 1984 en 1985 won, de Rally Quattro GR 4 (1981) van Hannu Mikkola en de Rally Quattro GR B (1983) waarmee de Belgische piloot Marc Duez met co-piloot Willy Lux zijn eerste overwinning op de Boucles de Spa won. Ook de legendarische racewagens zoals de Audi 200 Quattro TransAm (1988), 80 Quattro Procar (1994) en V8 Procar Belga (1993) mochten niet ontbreken tijdens deze unieke expositie. De mythische modellen worden geflankeerd door de nieuwste modellen met Quattro-technologie zoals de Audi RS Q3, RS 7 Sportback en e-Tron. (Belga)

