De Ducati Monster is bijna 30 geleden gelanceerd en verwierf de status van cultmotor. Het 350.000ste exemplaar van de bestverkochte modelreeks uit de geschiedenis van Ducati werd zopas geleverd.

De Ducati Monster bereikt een belangrijke mijlpaal in zijn geschiedenis met de levering van het 350.000ste exemplaar. Het gaat om een Monster 1200 S Black on Black, die Ducati CEO Claudio Domenicali en de directeur van het Ducati Design Center Andrea Ferraresi persoonlijk hebben overhandigd aan de eigenaar Sebastien De Rose

De Ducati was bij een Milanese dealer besteld. De koper mocht ook een bezoek brengen aan de fabriek in Borgo Panigale (Bologna). Deze motorfiets werd gepersonaliseerd met een plaatje met het productienummer 350.000

De eerste Monster - een 900 cc - kwam in 1992 op de markt toen de Italiaanse constructeur een model lanceerde op basis van het frame van een superbike, ontdaan van zijn kuip en alle overtollige snufjes. Dat werd dus de naked Monster.

In december 2020 stelde Ducati dan de nieuwste generatie van de Monster voor die in april 2021 bij de verdelers staat. Dit is een lichte, basic motorfiets geïnspireerd op het originele model uit 1992. Met een frame afgeleid van de superbike en een krachtige motor die borg moet staan voor een flinke portie rijplezier.

De Ducati Monster bereikt een belangrijke mijlpaal in zijn geschiedenis met de levering van het 350.000ste exemplaar. Het gaat om een Monster 1200 S Black on Black, die Ducati CEO Claudio Domenicali en de directeur van het Ducati Design Center Andrea Ferraresi persoonlijk hebben overhandigd aan de eigenaar Sebastien De RoseDe Ducati was bij een Milanese dealer besteld. De koper mocht ook een bezoek brengen aan de fabriek in Borgo Panigale (Bologna). Deze motorfiets werd gepersonaliseerd met een plaatje met het productienummer 350.000 De eerste Monster - een 900 cc - kwam in 1992 op de markt toen de Italiaanse constructeur een model lanceerde op basis van het frame van een superbike, ontdaan van zijn kuip en alle overtollige snufjes. Dat werd dus de naked Monster.In december 2020 stelde Ducati dan de nieuwste generatie van de Monster voor die in april 2021 bij de verdelers staat. Dit is een lichte, basic motorfiets geïnspireerd op het originele model uit 1992. Met een frame afgeleid van de superbike en een krachtige motor die borg moet staan voor een flinke portie rijplezier.