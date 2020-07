Toyota Motor Europe (TME) heeft zopas de 3 miljoenste wagen met een hybride aandrijving geleverd. De Japanse fabrikant speelt een pioniersrol op vlak van hybride motorisaties met de merken Toyota en Lexus.

Het feestexemplaar is een Corolla GR Sport die aan een Spaanse klant werd geleverd. De wagen in kwestie liep in de Britse productiesite van de band. De Spaanse klant (Nicolas Jimenez) kocht de wagen omdat hij met deze wagen in de Spaanse steden met een lage emissie zone binnen mag. Omdat deze HEV (Hybrid Electric Vehicle) naast de klassieke verbrandingsmotor ook een elektromotor heeft, daalt het brandstofverbruik en de bijhorende CO2-emissie. Deze full hybrids hebben een relatief kleine batterij die wordt bijgeladen bij het vertragen en het remmen. In die zin 'recycleert' deze wagen de kinetische remenergie die bij een conventionele auto verloren gaat in wrijving en warmte. De elektromotor zal de verbrandingsmotor vooral ondersteunen bij het vertrekken en het versnellen (de sequenties waar die het meest verbruikt). Nadeel is dat je niet volledig elektrisch kan rijden met dergelijke wagens, maar je hoeft ze ook niet op te laden aan het stopcontact of via een wallbox, wat interessant is voor mensen die in de stad wonen en geen toegang hebben tot (persoonlijke) laadinfrastructuur. TME startte al in 2000 met de verkoop van hybride modellen. Vorig jaar had reeds 63% van het totale verkoopvolume in West-Europa een dergelijke motorisatie. (Belga)

