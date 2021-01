Op het Autosalon van Detroit 1996 stelde Mercedes de AAVision concept car voor, die een voorproefje bracht van de eerste SUV van het merk, die de naam M Klasse zou krijgen.

Met de AAVision begon Mercedes aan een nieuw hoofdstuk. Dit studiemodel werd exact 25 jaar geleden op de North American International Auto Show (NAIAS) van Detroit onthuld en gaf het pad aan dat de Duitse constructeur zou volgen om tot de lancering van de eerste SUV van Mercedes te komen: de M-Klasse. Dit model werd in 2015 omgedoopt tot GLE om de verwantschap met de E Klasse berline te benadrukken. Over de verschillende generaties heen werden er tot vandaag meer dan 2 miljoen exemplaren geleverd, waarmee de M Klasse de bestverkochte SUV van Mercedes is.

De naam AAVision stond voor 'All Activity Vision' voor en gaf de positionering van dit model duidelijk weer. Deze Mercedes was geschikt voor 'alle activiteiten' en hield het midden tussen een klassieke berline en een echte terreinwagen. In deze laatste categorie was Mercedes reeds sinds 1979 present met de G Klasse, een klassieke, robuuste 4x4 geschikt voor het ruwste terrein. De M Klasse werd officieel voorgesteld op het Autosalon van Genève 1997 en was ook de eerste wagen van Mercedes die buiten Duitsland werd vervaardigd, namelijk in de Amerikaanse fabriek in Tuscaloosa (Alabama).

