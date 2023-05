25 jaar Audi TT 25

In 1998 bracht Audi een sierlijke sportwagen op de markt die zou uitgroeien tot een designicoon dat nog altijd zeer populair is.

In het kader van de ‘emotionalisering’ van het merk Audi aan de hand van een frisse en vooruitstrevende vormgeving creëerde de Amerikaanse designer Freeman Thomas in het midden van de jaren 1990 een puristische sportwagen: de TT Coupé. Audi stelde het studiemodel in september 1995 voor op het autosalon van Frankfurt. De benaming TT verwijst naar de legendarische Tourist Trophy op het eiland Man, waar NSU en DKW ooit grote successen boekten met hun motorfietsen en herinnert ook aan de sportieve NSU TT van de jaren 1960.

Coupé en roadster

Eind 1995 werd besloten om de Audi TT Coupé in serie te produceren in Hongarije. Een jaar later volgde ook de open TT Roadster. Net zoals de showcar en de in 1996 gelanceerde Audi A3 was deze sportwagen gebaseerd op het platform voor dwarsgeplaatste motoren van de VW Golf IV.

Ook bij de volgende twee generaties hielden de ontwerpers vast aan een ‘beperking tot de essentie’ als designprincipe, wat bijvoorbeeld tot uiting kwam in het minimalistische ontwerp van het koetswerk en het strakke, op de bestuurder gerichte interieur. De tweede generatie van de TT werd voorgesteld in 2006 en was gebaseerd op het platform van de tweede generatie van de Audi A3. Voor het eerst werd een adaptieve schokdemping met magnetic ride voorzien.

Ook met diesel

In 2008 kwam de sportieve variant TTS met een 272 pk sterke 2.0-turbomotor, een jaar later gevolgd door de TT RS met een 2.5-vijfcilindermotor met 340 pk en zelfs 360 pk in de TT RS Plus. In 2008 bracht Audi een primeur met de TT 2.0 TDI Quattro: ‘s werelds eerste productiesportwagen met een dieselmotor.

De derde generatie van de Audi TT werd gelanceerd in 2014 en opnieuw maakte Audi van de generatiewissel gebruik om het gewicht te verminderen. In technisch opzicht pakte deze generatie van de TT uit met innovaties zoals de virtual cockpit, (een volledig digitaal dashboard) of organische leds voor de verlichting.

Met de speciale reeks Audi TT RS Coupé Iconic Edition die in Nardo Grey wordt aangeboden en in een beperkte oplage van 100 exemplaren, viert het merk dit jubileumjaar 2023 op gepaste wijze.